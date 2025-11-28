ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA VIDEOS

Valeria Pozo, directora de Turismo del Gobierno Provincial de Pastaza, destacó la importancia del evento Pastaza Warmi

Nov 28, 2025
Valeria Pozo, directora de Turismo del Gobierno Provincial de Pastaza, destacó la importancia del evento Pastaza Warmi, espacio en el que se reconoció a mujeres que sobresalen por su identidad cultural, capacidad intelectual, liderazgo, trabajo comunitario y su compromiso con el desarrollo de la provincia.
Además, señaló que Pastaza Warmi es una ordenanza que busca erradicar la violencia contra la mujer, promoviendo la creación de espacios de acompañamiento psicológico y asesoría legal, fortaleciendo así la protección y el empoderamiento femenino en la provincia.

