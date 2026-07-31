Concurso ÁNIMO JUVENTUD 2026. Jóvenes presenten sus proyectos innovadores y ganen el capital semilla para hacerlo realidad. Sembrando en la juventud https://www.pastazaaldia.org/wp-content/uploads/2026/08/FDownloader.Net_AQOuDeCWbcDMArAd4Vr852hy2ZV5KLfilaF1WhstoaDgrllsxSHUp7AbjUSgOKH8WJve7ZPt0HSuZ_YEvm-vug6D41_jnDHfmogKwooi9w_360p_SD.mp4 Navegación de entradas El prefecto André Granda impulsa el deporte como una herramienta para transformar vidas 2 Obras X Semana llegó al sector Morete en la parroquia 10 de Agosto