Prefectura de Pastaza entrega 1,6 kilómetros de asfaltado en Santa Rosa Alto – Las Antenas

El prefecto de Pastaza, André Granda, realizó la entrega oficial de 1,6 kilómetros de asfaltado en el sector Santa Rosa Alto–Las Antenas, perteneciente al cantón Pastaza.

Esta importante obra vial permitirá mejorar la movilidad, la seguridad y la conectividad de las familias que habitan en la zona, facilitando el transporte de personas, productos y servicios. Además, contribuirá al desarrollo productivo, turistico y social de las comunidades beneficiadas.

La intervención forma parte del proyecto “2 Obras X Semana”, impulsado por la Prefectura de Pastaza con el objetivo de atender de manera permanente las principales necesidades de los sectores urbanos y rurales de la provincia.

Durante la entrega, el prefecto André Granda destacó el compromiso de la institución provincial de continuar trabajando en territorio y ejecutando obras que generen bienestar, progreso y mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

Con estas acciones, la Prefectura de Pastaza reafirma su compromiso de seguir construyendo una provincia más conectada, productiva y con mayores oportunidades para todos.