#Ambiente Minga comunitaria por la restauración y conservación en la Comunidad Amazonas
En el marco del proyecto “Producción Forestal con Fines de Restauración y Conservación”, el Gobierno de Pastaza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realizó una minga comunitaria para la ornamentación del área destinada a los emprendimientos en la comunidad de Amazonas, perteneciente a la Comuna Ancestral San Jacinto del Pindo.
Para esta actividad se empleó material vegetativo producido en la Estación Biológica Pindo Mirador, contribuyendo al mejoramiento del paisaje y al fortalecimiento de las acciones ambientales en el territorio.