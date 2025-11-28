ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales

Minga comunitaria por la restauración y conservación en la Comunidad Amazonas

Nov 28, 2025
#Ambiente Minga comunitaria por la restauración y conservación en la Comunidad Amazonas
En el marco del proyecto “Producción Forestal con Fines de Restauración y Conservación”, el Gobierno de Pastaza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, realizó una minga comunitaria para la ornamentación del área destinada a los emprendimientos en la comunidad de Amazonas, perteneciente a la Comuna Ancestral San Jacinto del Pindo.
Para esta actividad se empleó material vegetativo producido en la Estación Biológica Pindo Mirador, contribuyendo al mejoramiento del paisaje y al fortalecimiento de las acciones ambientales en el territorio.
Agencias de viaje, influencers y medios visitan Pastaza

Nov 30, 2025
Vamos por la 48 de UnaObraXSemana en la parroquia Veracruz

Nov 29, 2025
ENTREGA DE MANTENIMIENTO ASFÀLTICO «COMUNIDAD SAN PABLO DE TALÍN» – PARROQUIA VERACRUZ.

Nov 29, 2025

