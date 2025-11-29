Locales VIDEOS

Una Obra más para Pastaza: Mantenimiento Asfáltico en San Pablo de Talín

Nov 29, 2025
Una Obra más para Pastaza: Mantenimiento Asfáltico en San Pablo de Talín
En el marco del exitoso proyecto «Una Obra X Semana» impulsado por el Prefecto de Pastaza, André Granda, se concretó una nueva entrega que impacta positivamente en la vida de los habitantes de la Comunidad San Pablo de Talín, en la Parroquia Veracruz.
Este sábado 29 de noviembre, la comunidad celebró la finalización del mantenimiento asfáltico de una importante vía, un esfuerzo que refuerza el compromiso de la Prefectura con el desarrollo de la provincia.
Con una inversión de $108,303.08, esta obra mejora significativamente la conectividad de la zona, facilitando el acceso a servicios, educación, salud y comercio, y potenciando el desarrollo económico de la región.
El Prefecto André Granda destacó que este proyecto es parte de un proceso continuo de transformación, donde el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de infraestructura de calidad.
Con cada entrega, el gobierno provincial reafirma su compromiso de avanzar en obras esenciales, creando un impacto real y positivo para todos.

