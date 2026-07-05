¡Vencedores estuvo de fiesta! André Granda entregó la obra 83, una nueva vía que une, alegra y fortalece el desarrollo de este sector. #ElGobiernoDelAnimo #2obrasXsemana https://www.pastazaaldia.org/wp-content/uploads/2026/06/FDownloader.Net_AQPP3ZRv7hyDEQOj3yNEWI2LZRrFxHqSBaft16H5-l91LTDoqOVCgG6iiL3KgMCbuklnMtVO2a375FE3xCKViZxYtEHOKcjL1VypHW46YQ_360p_SD.mp4 Navegación de entradas ANDRÉ GRANDA ENTREGÓ NUEVO GRADERÍO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LLANDIA UNIÓN BASE – ROSARIO YAKU AVANZA A PASO FIRME