Locales VIDEOS

ANDRÉ GRANDA ENTREGÓ NUEVO GRADERÍO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LLANDIA

Foto del avatar

PorDerechos Reservados

Jun 28, 2026
🔷ANDRÉ GRANDA ENTREGÓ NUEVO GRADERÍO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LLANDIA
El prefecto de Pastaza, André Granda, realizó la entrega oficial del graderío y la adecuación de la cancha de fútbol de la comunidad Llandia, una obra que busca fortalecer los espacios destinados al deporte, la recreación y la integración de niños, jóvenes y familias del sector.
Está intervención forma parte del plan de obras que impulsa la administración provincial y beneficiará directamente a los habitantes de la comunidad, brindándoles una infraestructura renovada para el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

Foto del avatar

Por Derechos Reservados

Entrada relacionada

ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales VIDEOS

Entre barras y el grito de gol, la número 84 fue entregada en Llandia, Teniente a Hugo Ortiz

Jun 30, 2026 Derechos Reservados
ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales

UNIÓN BASE – ROSARIO YAKU AVANZA A PASO FIRME

Jun 30, 2026 Derechos Reservados
ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales VIDEOS

Vencedores estuvo de fiesta! André Granda entregó la obra 83

Jun 28, 2026 Derechos Reservados

Te has perdido

ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales VIDEOS

Entre barras y el grito de gol, la número 84 fue entregada en Llandia, Teniente a Hugo Ortiz

junio 30, 2026 Derechos Reservados
ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales

UNIÓN BASE – ROSARIO YAKU AVANZA A PASO FIRME

junio 30, 2026 Derechos Reservados
ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales VIDEOS

Vencedores estuvo de fiesta! André Granda entregó la obra 83

junio 28, 2026 Derechos Reservados
Locales VIDEOS

ANDRÉ GRANDA ENTREGÓ NUEVO GRADERÍO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LLANDIA

junio 28, 2026 Derechos Reservados