ANDRÉ GRANDA ENTREGÓ NUEVO GRADERÍO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LLANDIA
El prefecto de Pastaza, André Granda, realizó la entrega oficial del graderío y la adecuación de la cancha de fútbol de la comunidad Llandia, una obra que busca fortalecer los espacios destinados al deporte, la recreación y la integración de niños, jóvenes y familias del sector.
Está intervención forma parte del plan de obras que impulsa la administración provincial y beneficiará directamente a los habitantes de la comunidad, brindándoles una infraestructura renovada para el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.