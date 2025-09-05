Un logro más En las oficinas del Gobierno de Pastaza en Fátima, recibimos con orgullo el Certificado de Reconocimiento de la Sala de Apoyo a la Lactancia Materna por parte del el Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 3 y el Distrito 16D01 Pastaza – Mera – Santa Clara.

En Pastaza, son pocas las instituciones que cuentan con este reconocimiento, esto reafirma nuestro compromiso con la salud, la maternidad, la niñez y el bienestar laboral, demostrando que la gestión provincial también se construye cuidando a las familias.

Pastaza, pionera en proteger a sus madres trabajadoras.