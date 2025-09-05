ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales

Un logro más…

Ago 27, 2025
En las oficinas del Gobierno de Pastaza en Fátima, recibimos con orgullo el Certificado de Reconocimiento de la Sala de Apoyo a la Lactancia Materna por parte del el Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 3 y el Distrito 16D01 Pastaza – Mera – Santa Clara.
En Pastaza, son pocas las instituciones que cuentan con este reconocimiento, esto reafirma nuestro compromiso con la salud, la maternidad, la niñez y el bienestar laboral, demostrando que la gestión provincial también se construye cuidando a las familias.
Pastaza, pionera en proteger a sus madres trabajadoras.
