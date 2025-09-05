ANUNCIOS PREFECTURA PASTAZA Locales VIDEOS

Por primera vez, un camión de helados llega a Don Bosco.

Por primera vez, un camión de helados llega a Don Bosco.
Gracias a la nueva vía de 1.400 m de afirmado, lo que en la ciudad es común, en las comunidades significa un gran paso hacia una mejor calidad de vida.
