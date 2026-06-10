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Gobierno de Pastaza fortalece la meliponicultura en el sector El Talín.

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May 29, 2026
#Desarrollo 🐝🌿 Gobierno de Pastaza fortalece la meliponicultura en el sector El Talín.
Como parte de las acciones de fomento productivo y conservación de la biodiversidad amazónica, el Gobierno de Pastaza brindó asistencia técnica especializada en meliponicultura a productores del sector El Talín.
Durante la visita técnica se realizó la evaluación de 12 colmenas que albergan tres especies de abejas nativas sin aguijón, verificando su estado, manejo y condiciones de conservación. Además, se proporcionaron recomendaciones para fortalecer la producción sostenible y garantizar el adecuado cuidado de estas importantes polinizadoras.
La meliponicultura representa una alternativa productiva amigable con el ambiente, que contribuye a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la protección de los ecosistemas amazónicos.
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